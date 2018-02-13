Минфин решил ужесточить правила международной интернет-торговли и ввести статус уполномоченного оператора.

Послучить статус уполномоченного оператора сможет получить компания, не менее двух лет находящаяся в реестре таможенных представителей, обладающая опытом декларирования товаров для личного пользования и предоставившая обеспечение в размере €1,5 млн.

Также она должна иметь информационную систему, совместимую с ЕАИС таможенных органов, для передачи персональных данных клиентов и информации о посылках, пишет «Коммерсант» . Если таможенный орган установит факты недостоверного декларирования, в том числе ИНН и года рождения физических лиц, в адрес которых доставляются товары, компания может лишиться статуса уполномоченного оператора.

Минфин планирует протестировать новые правила контроля международной интернет-торговли с 15 мая до 31 декабря 2018 года. Для курьерских компаний эксперимент будет проходить по всей России, а для государственной «Почты России» — в месте международного почтового обмена в районе аэропорта «Внуково».

В рамках тестирования покупатели международных торговых площадок, заказавшие доставку «Почтой России», будут указывать ИНН, а в случае его отсутствия — паспортные данные и год рождения.

Эксперимент стартует с 15 мая только в отношении товаров, стоимость которых превышает лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа, который составляет €1 тыс., а с января 2019 года снизится до €500.

Требование указывать ИНН затронет покупателей нескольких зарубежных интернет-площадок, которые примут участие в тестировании. В эксперименте может принять участие российский маркетплейс Joom, а китайская AliExpress пока изучает проект без конкретных планов.

Эксперимент не приведет к сокращению участников рынка международной интернет-торговли, заверили в Минфине.