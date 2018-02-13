Искусственный интеллект можно уже сегодня эффективно использовать для оценки рисков, считает глава российского представительства платежной системы Mastercard Алексей Малиновский. Mastercard уже приобрела компанию, которая занимается разработками в этой области, сообщил он в интервью ТАСС .

«Если говорить про искусственный интеллект, то как минимум в одной области, в области оценки рисков, он может быт использован достаточно серьезно... Мы исследуем те новые возможности и направления, которые появляются. Стоит сказать, что в этом году Mastercard приобрела компанию, которая занимается искусственным интеллектом», — сказал он.

При этом применять новые и прорывные технологии компания не спешит, отметил он. «Мы, конечно же, готовы говорить о применении каких-то новых технологий только в тот момент, когда они полностью апробированы и уже перестают оставлять какие-то вопросы вокруг себя. Вот это, наверное, ключевой момент», — указал Малиновский.