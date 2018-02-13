В то же время применять новые и «прорывные технологии компания не спешит, отметил глава российского представительства платежной системы Алексей Малиновский.
Искусственный интеллект можно уже сегодня эффективно использовать для оценки рисков, считает глава российского представительства платежной системы Mastercard Алексей Малиновский. Mastercard уже приобрела компанию, которая занимается разработками в этой области, сообщил он в интервью ТАСС.
«Если говорить про искусственный интеллект, то как минимум в одной области, в области оценки рисков, он может быт использован достаточно серьезно... Мы исследуем те новые возможности и направления, которые появляются. Стоит сказать, что в этом году Mastercard приобрела компанию, которая занимается искусственным интеллектом», — сказал он.
При этом применять новые и прорывные технологии компания не спешит, отметил он. «Мы, конечно же, готовы говорить о применении каких-то новых технологий только в тот момент, когда они полностью апробированы и уже перестают оставлять какие-то вопросы вокруг себя. Вот это, наверное, ключевой момент», — указал Малиновский.
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