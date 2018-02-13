Платежная система Mastercard планирует запатентовать 30 собственных разработок на базе технологии распределенных реестров (блокчейна). Об этом сообщил в интервью ТАСС глава российского представительства Mastercard Алексей Малиновский.

Он отметил, что компания серьезно изучает возможности технологии распределенных реестров, считая ее перспективной в организации проведения платежей. «Интересная технология, мы внимательно смотрим, что происходит в этой сфере», — сказал он.

«Mastercard подала заявки на более чем 30 патентов, связанных с использованием технологии распределенных реестров в платежной сфере. Кроме того, есть некоторая экосистема вокруг нас, которая, конечно же, очень пристально смотрит на то, что происходит в области блокчейна», — сказал Малиновский.

Для разработчиков уже доступны два API-интерфейса Mastercard на блокчейне: это Blockchain Core API и Smart Contracts API, позволяющие работать со смарт-контрактами и распределенным реестром.

Помимо ведения собственных разработок Mastercard также поддерживает небольшие компании, изучающие блокчейн. Платежная система инвестировала в венчурный холдинг Digital Currency Group, также у компании есть стартап-акселератор Start Path, он поощряет стартап-компании двигаться в этих направлениях, добавил Малиновский.