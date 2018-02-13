За прошедшие сутки курс биткоина снизился на 3,77% и теперь составляет $8,473 тыс. Капитализация крупнейшей криптовалюты - $142,8 млрд. Таковы данные СoinМarketСap на 13.30 по мск.

Ethereum продолжает опускаться в цене. За 24 часа он снизился на 4,54% до $0,83 тыс. Капитализация второй криптовалюты составляет $81 млрд.

Курс Ripple упал еще на 6,77% за сутки. Он составляет $1,02 при капитализации $39,8 млрд.

Bitcoin Cash снизился на 6,67% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет $1,207 тыс. Капитализация криптовалюты - $20,4 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют - $409 млрд.

По мнению экспертов, опасения участников рынка продолжают поддерживать заявления различных стран мира о возможном ужесточении контроля за оборотом криптовалют.

Как сообщал Банкир.Ру, накануне в Таиланде были запрещены любые операции с криптовалютами.

Также, три европейских регулятора сообщили в совместном релизе, что криптовалюты «подвержены экстремальной волатильности цен и демонстрируют признаки ценового пузыря».

Кроме того, ведомство по регулированию финансовых услуг Абу-Даби (FSRA) в составе финансового центра Абу-Даби (Abu Dhabi Global Market) сообщило о намерении создать нормативную базу для регулирования рынка криптовалют.