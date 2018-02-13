Криптовалютная биржа из Дублина Coinprism, специализирующаяся на так называемых «цветных монетах», объявила о скором прекращении работы. У пользователей есть время до 31 марта, чтобы вывести с площадки средства и экспортировать свои приватные ключи, сообщает ForkLog .

Также пользователям, хранящим средства на Coinprism, настоятельно рекомендуется перевести свои биткоины и «цветные монеты» на другой криптовалютный кошелек или экспортировать приватные ключи, сообщили представители платформы в письме CCN. Средства не будут потеряны после закрытия площадки, так как они функционируют в блокчейне независимо от платформы Coinprism. Но пользователи могут потерять доступ к своим активам, если вовремя не экспортируют свои приватные ключи.

Основная причина закрытия криптобиржи - Coinprism перестала быть конкурентоспособной из-за быстрой эволюции блокчейн-технологий. Это стало наиболее заметно на фоне появления токенов Ethereum стандарта ERC20, на основе которых проводятся многие первичные предложения монет (ICO).

На Coinprism использовались «цветные» монеты, символизирующие совершенно разные активы — от ценных бумаг до автомобилей, золота и недвижимости.