Национальный расчетный депозитарий предоставил клиентам возможность открывать индивидуальные счета для расчетов в международных центральных депозитариях (ICSD) .

Клиенты получат дополнительные возможности по проведению расчетов в ICSD, включая сервисы приоритизации инструкций (очередность поручений депо), linked transactions (пул связанных поручений, с последовательным исполнением согласно заданным условиям) и кредитования ценными бумагами.

С помощью сегрегированного счета возможно использование технического неттинга – зачета денежных требований клиента против его денежных обязательств. Одно из дополнительных преимуществ обслуживания иностранных ценных бумаг через НРД – налоговое администрирование при получении доходов по иностранным ценным бумагам.

По словам Дениса Бурякова, управляющего директора по депозитарной деятельности, НРД уже стал эталоном для индустрии центральных депозитариев в части организации операционного взаимодействия с ICSDs по «мостам». Поступательно реализуется стратегия по формированию технологичной инфраструктуры Национального расчетного депозитария международного уровня.