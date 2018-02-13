Об этом говорится в отчете специалистов компании Recorded Future.

Эксперты провели анализ 150 самых посещаемых торговых площадок, сайтов и форумов, представленных на черном рынке. Полученные данные показали, что киберпреступники все чаще отказываются использовать биткоин из-за медленной обработки транзакций и их высокой стоимости. Но эта криптовалюта остается «золотым стандартом» в даркнете. В качестве оплаты его принимают 100% площадок.

Litecoin занимает второе место по популярности, сообщает Anycoin . Суммарно платежи в LTC принимают 30% всех изученных сайтов. За ним следуют Dash (20%), Bitcoin Cash (13%), Ethereum (13%) и Monero (6%).

Жители России отдают предпочтение Litecoin, а за рубежом чаще используется Monero. Пользователи из Восточной Европы более активны в использовании альтернативных способов оплаты по сравнению с жителями англоязычных регионов.