В 2017 году и в банки, и в микрофинансовые организации стали чаще обращаться клиенты с плохой кредитной историей. При этом если первые снизили долю одобрения таких заявок, то вторые ее значительно повысили и не считают этих клиентов плохими, свидетельствуют результаты совместного исследования бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз» (более 250 млн кредитных историй по физическим лицам и организациям, базу пополняют 2 тыс. организаций) и сервиса онлайн-кредитования «Е заем».

По данным исследования, доля заявок в банки от клиентов, имеющих в кредитной истории просрочки от 90 дней, выросла с 11,2% в 2016 году до 13,5% в 2017-м. Еще сильнее выросла их доля в МФО — с 26% до 33,4%.

Среди заявок, одобренных банками, доля заявок от клиентов с просрочками длительностью от 90 дней составила в прошлом году 2,2%, снизившись по сравнению с 2016 годом на 0,1 процентного пункта. При этом в МФО в 2017 году этот показатель составил 27,4%, тогда как годом ранее находился на уровне 17,7%.

Подавляющему большинству клиентов с просрочкой от 90 дней банки отказывают, причем в прошлом году они стали делать это чаще — доля одобрения составила лишь 6,1% против 7,9% в 2016 году. Немного выше доля одобрения по заявкам с просрочкой до 90 дней — 10,1% в 2017 году и 11,4% в 2016-м. Только 43,2% клиентов без просрочки вообще смогли получить кредит в 2017 году, а годом ранее таких было 44,5%.

Гораздо выше доля одобрения в МФО, причем, в отличие от банков, в 2017 году участники микрофинансового рынка увеличили ее еще сильнее. Авторы исследования обращают внимание на то, что по заявкам с просрочкой до 90 дней доля одобрения меньше, чем по заявкам от клиентов с просрочкой от 90 дней: 45,6% против 46,7%. В 2016 году доли таких заявок были ниже — 35,3% и 30% соответственно. Выше всего доля одобрения по заявкам без просрочек: в 2017 году она составила 65,4%, а в 2016-м — 51,4%, то есть была на 14 п. п. больше.

«На первый взгляд, кажется нерациональным, что банки и МФО выдают кредиты и займы людям с плохой кредитной историей. При более детальном анализе становятся видны причины такого подхода. Во-первых, как мы отмечали на нашей конференции Infoday осенью прошлого года, хорошие клиенты буквально закончились на рынке, необходимо искать новые сегменты, в том числе, возможно, за счет дополнительной селекции среди клиентов с просрочкой. Во-вторых, и банки, и МФО, выдавая средства таким клиентам, реализуют свое право на реструктуризацию проблемного актива. Это довольно распространенная практика на рынке», — комментирует генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.



«Рост доли заявок с длинными просрочками связан с выходом из кризиса, когда многим не удалось сохранить хорошую кредитную историю. При этом потребность в заемных средствах сохраняется, и по цифрам видно, что в 2017 году доли таких обращений и в банках, и в МФО выросли примерно одинаково, — отмечает управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Светлана Гайдукова. — Но реагировали на это банки и МФО по-разному: если первые снизили долю одобрения таких заявок на 0,1 процентного пункта, то вторые — увеличили на 9,7 пункта. Причина таких действий МФО в том, что в 2017 году они работали в первую очередь с повторными клиентами и имели о них много информации, что позволяло выдавать займы даже тем, кто имел просрочки свыше 90 дней. На самом деле это не критичная характеристика, особенно в МФО: ситуация у клиента может измениться, и он вновь становится не должником, а добросовестным заемщиком. Тем не менее это увеличивает риски, поэтому для такой работы нужны хороший скоринг и эффективный отдел взыскания».