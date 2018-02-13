Приложение «Трансфертное управление ресурсами» в составе платформы «Контур» обеспечивает автоматизацию актуальных для банков моделей трансфертного ценообразования с согласованной ставкой и предлагает новую функциональность для поддержки деятельности казначейства.

Обновленное приложение позволит рассчитывать плавающие трансфертные цены, составные трансфертные цены и компенсации - премии казначейству за процентные риски и обеспечение ликвидности банка. Расчет выполняется на основании функциональности для расчета плавающих ставок и опционов к трансфертным ставкам: надбавок и компенсаций. С обновленным приложением банк получает возможность тонкой настройки порядка фондирования и расчета доходности бизнес-подразделений и казначейства в условиях, когда оно берет на себя ответственность за процентные риски и риски ликвидности.

Юлия Амириди, заместитель генерального директора Intersoft Lab:

«Многие российские банки заинтересованы в использовании зрелых моделей трансфертного ценообразования с согласованной ставкой, но переход к ним затруднен из-за отсутствия адекватной автоматизации. Сегодня наша компания уже имеет успешный опыт внедрения обновленного приложения и готова предложить его кредитным организациям для эффективного решения задач управления доходностью и ликвидностью».

Источник: Компания Intersoft Lab