На прошлой неделе курс биткоина продемонстрировал очередное падение, опустившись ниже 7 тыс. долларов. Такое поведение криптовалюты, которая еще в декабре-2017 достигала исторического максимума — 20 тыс. долларов, заставило внимательно следить за новостями криптомира и тех, кто задумывался об инвестициях в «цифровое золото» и тех, кто успел прикупить «битков». Банки.ру подготовил инфографику на тему того, какие события в разный период влияли на курс биткоина, заставляя его то устремляться вверх, то терять позиции.

Доменное имя Bitcoin.org было впервые зарегистрировано 18 августа 2008 года с помощью сервиса анонимной регистрации доменных имен.



5 октября 2009 года New Liberty Standard установила курс: 1 доллар равнялся 1 309,03 биткоина.

22 мая 2010 года совершена первая онлайн-покупка. За 10 тыс. монет (на тот момент это было 25 долларов) некий laszlo приобрел пиццу.

12 июля 2010 года. Версия биткоина v0.3 была упомянута на ресурсе Slashdot. Это сильно увеличило количество пользователей биткоина. За пять дней курс криптовалюты вырос в 10 раз: с 0,008 до 0,08 доллара за 1 биткоин.

13 июня 2011 года была зафиксирована первая кража биткоинов. Пользователь allinvain заявил, что с его кошелька было украдено 25 тыс. монет (эквивалент 375 тыс. долларов).

Ноябрь и декабрь 2013 года ознаменовались резкими скачками курса криптовалюты. В середине месяца стоимость 1 монеты превысила отметку 1 тыс. долларов. Это случилось после того, как биткоины поддержал крупный американский создатель браузерных игр Zynga. В этом же месяце один из университетов Кипра разрешил платить за обучение криптовалютой.

В декабре Народный банк Китая запретил биткоиновые трансакции для финансовых организаций, что привело к закономерному падению цены на криптовалюту.

28 января 2014 года. Арестован вице-президент Bitcoin Foundation Чарли Шрем по обвинению в отмывании денег, после этого курс криптовалюты снизился на 40 долларов. Причиной этому стала паника пользователей.

В августе 2015 года в операциях с биткоином принимали участие 160 тыс. торговцев.

В марте 2016 года Кабинет министров Японии признал виртуальные валюты, такие как биткоин, платежными средствами наравне с реальными деньгами. Начал работу крупнейший южноафриканский онлайн-рынок криптовалют Bidorbuy.

Октябрь 2017 года. Китай запретил криптовалюты и ICO, но это не помешало стремительному росту курса биткоина.

7 декабря 2017 года курс биткоина превысил 16 тыс. долларов. Капитализация рынка биткоина превысила 257 млрд долларов при 357-миллиардном рынке всех криптовалют. Также в декабре в США официально разрешили торговать фьючерсами на биткоин.

17 декабря 2017 года цена биткоина достигла исторического максимума — 20 тыс. долларов за штуку.

22 декабря 2017 года курс биткоина обвалился до 14 тыс. долларов. Вместе с ним на сравнимые величины упали многие другие криптовалюты.

6 января 2018 года биткоин в последний раз достиг отметки в 17 тыс. долларов, и потом начался его стремительный обвал. По мнению экспертов, это связано с ужесточением контроля криптовалютного рынка со стороны правительств многих государств, прежде всего Китая. Китайские власти запретили майнинг биткоинов в стране, а также решили заблокировать все сайты, связанные с торговлей криптовалютами и первичным размещением токенов.

6 февраля 2018 года курс биткоина опустился ниже 7 тыс. долларов. На этот раз ЦБ Китая заставил биржи ограничить вывод средств за пределы страны. Таким образом китайские власти решили бороться с оттоком средств с территории государства.