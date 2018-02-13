Глава Сбербанка Герман Греф спокойно относится к попаданию в «кремлевский список». Об этом он заявил на традиционной конференции по итогам заседания наблюдательного совета банка.



«Список не является санкционным. Пока никто со мной не проводил бесед на эту тему. Я отношусь к этому спокойно, это следствие той геополитической системы, которая складывается в мире. Это неизбежное зло. Я надеюсь, что мы перейдем по спирали развития на виток благоразумия. Политики вместо языка санкций могли бы обратить внимание, что время требует других решений», — заявил Греф.



«Я воспринимаю жесткую реакцию сейчас как неспособность справиться с трендом на глобализацию», — добавил он.