Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков считает преждевременным оценивать влияние его включения в «кремлевский список» США на деятельность госкорпорации.

Минфин США в конце января опубликовал «кремлевский список», куда вошли почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Помимо Горькова в него попали, в частности, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман, член набсовета «Альфа-Групп» Петр Авен.

«В «кремлевском списке» нет ВЭБа, там нет организаций, там есть лица, в списке есть я непосредственно. Ну, посмотрим, поживем, увидим», — сказал Горьков журналистам в кулуарах Всероссийского форума «Наставник», отвечая на вопрос о возможном влиянии его попадания в «кремлевский список» на работу госкорпорации.

«Кремлевский список» был подготовлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.