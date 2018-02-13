Американский фондовый рынок продолжает подъем, растет и доходность гособлигаций: 10-летние бонды торгуются по 2,84%. Рынки продолжают подъем из-за сильного падения на прошлой неделе, и еще инвесторы позитивно оценивают проект федерального бюджета США на 2019 год в $4,4 трлн. Согласно проекту, вырастут расходы на оборонную промышленность, около $200 млрд планируется направить на развитие инфраструктуры в течение 10 лет, плюс ожидается около $1,5 трлн в виде государственно-частного партнерства. Дефицит бюджета возрастет до почти $1 трлн., а в периоде 10 лет до $7,1 трлн, госдолг до $30 трлн. Исторически американский рынок получает импульс роста, когда увеличиваются расходы на оборонную промышленность.

Рост доходности UST-10 вызван ожиданием публикации показателя инфляции, очищенной от продуктов питания и энергетических товаров. При росте показателя увеличится вероятность повышения процентной ставки, что в свою очередь, давит на госбонды.

На фоне подъема мировых рынков российский рынок также получил порцию роста, несмотря на отток иностранной ликвидности в последние три торговые сессии. Во вторник, благодаря стабильным торгам нефтяных котировок, но при смешанной динамике азиатских фондовых индексов, мы ожидаем слабого подъема от российского рынка. Сейчас важно закрепиться на текущих отметках, поскольку снова актуализируется санкционная тема. Вчера несколько сенаторов внесли в конгресс очередные новые санкции. Поэтому в такой ситуации инвесторы предпочтут искать локальные истории, чем покупать весь рынок даже после обвала на 5-8%.