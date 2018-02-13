Банк UBS планирует закрыть счета Международной шахматной федерации (ФИДЕ) из-за санкций США против главы организации Кирсана Илюмжинова. Об этом рассказал казначей ФИДЕ Адриан Сигель в письме, опубликованном на сайте организации.



Напомним, что UBS — расчетный банк ФИДЕ.

Как сообщалось, санкции против Кирсана Илюмжинова были введены в конце 2015 года из-за его связей, по мнению Вашингтона, с главой ЦБ Сирии. Под ограничения попал и банк «Русский Финансовый Альянс», в 2013 году в капитал которого вошел Илюмжинов. Предполагалось даже, что банк «РФА» станет ФИДЕ-Банком и будет участвовать в спортивных и инвестиционных проектах Илюмжинова.