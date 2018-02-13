Ведущие экспертные объединения России готовят предложения по налоговой реформе, которую правительство планирует провести уже в этом году. В Столыпинском клубе предлагают ввести налог с богатых, в Экспертном совете при правительстве — навсегда освободить от сборов самозанятых граждан. В Аналитическом центре при правительстве настаивают на отмене ряда льгот, а в Центре стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина не считают нужным что-либо менять, пишут «Известия» .



Реформировать налоговую систему нужно радикально, но постепенно — в течение восьми лет, следует из предложений Столыпинского клуба. На первом этапе — в 2018–2020 годах — необходимо снизить нагрузку на микро- и малый бизнес, например, освободить от взносов в ПФР пенсионеров, которые ведут бизнес в качестве индивидуальных предпринимателей.

Для физлиц в Столыпинском клубе предусмотрели отмену части сборов. Правда, в документе речь идет лишь о гражданах, чей ежемесячный доход ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ в 2018 году составляет 9 489 рублей). Для этой категории населения предлагается отменить НДФЛ. Напротив, для богатых россиян эксперты считают нужным НДФЛ повысить, то есть ввести в стране прогрессивную шкалу: с доходов свыше 1 млн рублей в месяц взимать 30%, из которых 10% должны направляться в ПФР. Нынешнюю ставку в 13% в Столыпинском клубе предлагают сохранить для граждан, чьи доходы превышают МРОТ, но меньше 1 млн рублей.

Для работодателей, которые предоставляют сотрудникам добровольное медицинское страхование, нужно отменить взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), которые сейчас составляют 5,1% от зарплаты работника. Отменить следует и налог на движимое имущество в 1,1%. При этом доходы от НДФЛ следует разделять поровну между региональным и муниципальным бюджетами. Сейчас 85% поступлений от этого сбора идут в казну субъекта и только 15% — в муниципальную.

На втором этапе — до 2025 года в Столыпинском клубе предлагают провести так называемую тонкую настройку фискальной системы. В частности, вернуть единый социальный налог (ЕСН) и заменить им страховые платежи во внебюджетные фонды — ПФР, ФОМС и ФСС. Авторы концепции предложили перейти на добровольное накопление пенсий, а не взимать 6% в обязательную накопительную часть, как сейчас. Таким образом ставка ЕСН опустится до 24% с нынешних 30%. Но вводить ЕСН нужно параллельно с реформой пенсионной системы, отмечается в предложениях сообщества.

Менее масштабные реформы предлагают члены Экспертного совета (ЭС) при правительстве. Они тоже сочли необходимым освободить самозанятых россиян от налогов. Сейчас для нянь, сиделок и репетиторов действуют налоговые каникулы до конца этого года. В Минфине недавно выступили за продление срока до 2020 года.

В то же время среди идей ЭС есть схожие с предложениями Столыпинского клуба, такие как повышение НДФЛ на доходы более 1,021 млн рублей в год — это предельная величина базы по пенсионным взносам в 2018 году, с которой уплачиваются 30% страховых взносов. Сейчас все доходы свыше этой суммы облагаются дополнительно 10-процентной ставкой и полностью идут в солидарную часть пенсии — это нужно отменить, убеждены в ЭС.

Однако аналитики пока не определились, на сколько именно повышать ставку подоходного налога. В любом случае это означает, что НДФЛ станет прогрессивным.

В Аналитическом центре при правительстве (АЦ) считают, что налоговую нагрузку на граждан и бизнес можно не менять. Но если все же поставить цель провести реформу, то прежде всего следует провести ревизию всех льгот, после чего часть из них ликвидировать. Например, отменить послабления по налогу на прибыль для непроизводственных предприятий. Эту льготу регионы устанавливают самостоятельно, уточнил первый замруководителя АЦ Владислав Онищенко.

Для граждан можно повысить подоходный налог, но сопоставимо снизить НДС. Это сделает население более ответственным, поскольку оно будет сильнее ощущать налоговую нагрузку.

«Так как НДС зашит в конечную стоимость товаров, многие люди не отдают себе отчета в том, что платят налог», — пояснил суть идеи Онищенко.

В Центре стратегических разработок считают, что текущую налоговую систему не нужно менять в принципе, поскольку опасно менять правила игры, когда в стране только-только возобновляется экономический рост.

«Будет лучше, если мы в ближайшие годы — пока не выйдем на новое качество роста — основные налоги трогать не будем», — считает президент ЦСР Павел Кадочников.

До конца этого года в стране действует президентский мораторий на изменение налоговой системы. Но в следующем году новации, скорее всего, появятся.