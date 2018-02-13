Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров считает, что масштабы обнаруженной экспертами «Лаборатории Касперского» уязвимости в мессенджере преувеличены.



«Отчеты антивирусных компаний должны восприниматься не в буквальном смысле, так как они склонны преувеличивать серьезность полученных результатов для того, чтобы получить огласку», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее «Лаборатория Касперского» сообщила, что была обнаружена уязвимость в версии Telegram для Windows. Из-за программной лазейки без ведома пользователей могло быть установлено вредоносное ПО для майнинга криптовалюты.