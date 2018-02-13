Держатели одного из выпусков субординированных еврооблигаций банка «ФК Открытие» объединились, чтобы оспорить в Лондонском международном третейском суде (LCIA) списание долга. Иск будет подан до конца месяца. Дело от имени держателей бондов будет вести фирма Baker McKenzie, которая выиграла схожий иск VTB Austria к банку «Уралсиб», пишет «Коммерсант».

«Группа держателей еврооблигаций намеревается оспорить в судебном порядке право заемщика осуществить списание», — говорится в материалах, с которыми ознакомилось издание. Требования касаются выплаты основного долга и процентов, причитающихся по договору субординированного займа.

Речь идет о выпуске на 500 млн долларов с погашением в 2019 году (NMOSRM-19), размещенном в 2012-м еще Номос-Банком, который в 2014 году вошел в банк «ФК Открытие». При этом 30 ноября 2017 года эмитент известил держателей еврооблигаций о том, что долг был списан в полном объеме до нуля 29 ноября. Помимо этого выпуска, в конце прошлого года были списаны и другие субординированные облигации (на 300 млн долларов и на 200 млн долларов) в рамках санации «ФК Открытие», когда ЦБ сократил его капитал до одного рубля.

Вместе с тем, согласно меморандуму указанного выпуска, его списание в одностороннем порядке возможно лишь в случае банкротства эмитента. Аналогичная норма содержалась и в российском законодательстве до 1 марта 2013 года. Поэтому, по мнению истцов, нет оснований считать эти бонды дефолтными, отмечает издание со ссылкой на документы.

В ЦБ утверждают, что имели полное право списывать субординированные инструменты. Тем более что в декабре 2014 года вступили в силу нормы закона, которые среди прочего содержат условия для списания субординированных обязательств, в том числе при санации банка. Так, субординированные обязательства прекращаются, если достаточность базового капитала снижается ниже установленных значений — 5,125% и 2% для разных типов долга. «Судебная практика подтвердила правомерность применения данной статьи закона «О банках и банковской деятельности» к субординированным инструментам, привлеченным до ее вступления в силу», — сказано в мотивировочном письме ЦБ в один из санируемых банков со ссылкой при этом на определения Верховного суда и Конституционного суда. Например, держатели списанных «старых» долгов банка «Таврический» дошли до Верховного суда, но проиграли.

Пока судебная практика на стороне регулятора, пояснял ранее зампред ЦБ Василий Поздышев. Тем не менее ранее LCIA поддержал иную точку зрения. Между тем независимые юристы считают, что решение лондонского суда может быть исполнено только в зарубежных юрисдикциях.