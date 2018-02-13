Россельхозбанк по итогам 2017 года получил чистую прибыль в размере 1,8 млрд рублей против 0,5 млрд рублей годом ранее. Таковы данные финучреждения по РСБУ.



Совокупный кредитный портфель банка по состоянию на 1 января 2018 года превысил 1,9 трлн рублей. «При этом РСХБ успешно наращивает финансовую поддержку отечественного агропромышленного комплекса, увеличив объем выдач кредитов сельхозпроизводителям в прошлом году на 7%, до 1,1 триллиона рублей», — говорится в релизе.

По итогам 2017 года Россельхозбанк увеличил объем привлеченных средств клиентов на 40,4%, до 2,19 трлн рублей.