Банк России принял решение снизить в два раза тарифы на передачу финансовых сообщений в формате SWIFT и электронных сообщений свободного формата в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Решение об изменении стоимости услуг по передаче сообщений с 15 марта 2018 года ЦБ принял на совете директоров.

«Снижение тарифов на услуги Банка России по передаче финансовых сообщений, а также упрощение их структуры (два диапазона по количеству передаваемых сообщений вместо трех) направлено на повышение привлекательности сервиса для клиентов и снижения затрат для участников СПФС», — уточнил представитель регулятора в комментарии, поступившем в РБК .



В настоящее время передача одного сообщения в СПФС (в зависимости от трафика) стоит от 1,5 до 2,5 рубля, а с марта 2018 года стоимость этой услуги составит от 0,8 до 1 рубля, свидетельствуют материалы ЦБ.

Система передачи финансовых сообщений для кредитных организаций была создана ЦБ в 2014 году, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойность передачи финансовых сообщений внутри страны. Решение создать систему было принято после рекомендаций Европейского парламента отключить Россию от системы международных расчетов SWIFT, которые так и не были реализованы. Позже возможность пользоваться СПФС получили и юридические лица — клиенты банков.

По данным ЦБ, в СПФС сейчас зарегистрировано 396 пользователей, что примерно на 20% больше, чем годом ранее. Банк России также отмечает рост количества сообщений в системе в начале 2018 года: по сравнению с 4 кварталом прошлого года он составил 28%.

По данным ассоциации «Россвифт» на сегодняшний день в России у SWIFT 398 пользователей: банки и компании. С 2018 года SWIFT увеличила скидку для российских пользователей при условия увеличения трафика, рассказал источник близкий к SWIFT в России. В зависимости от роста трафика за последний год по сравнению с 2015 годом скидка на стоимость передачи сообщений может составлять 30, 50 или 75%, рассказал собеседник РБК. По его словам, число пользователей медленно, но сокращается, что связано с отзывом лицензий и консолидацией банковского рынка.