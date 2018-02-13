Российские банки в январе получили прибыль в размере 71 млрд рублей против 114 млрд прибыли за первый месяц 2017 года. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе 2018 года», опубликованном на сайте Банка России во вторник. Таким образом, в годовом выражении показатель уменьшился в 1,6 раза.

«При этом количество прибыльных кредитных организаций преобладает: прибыль в размере 168 млрд рублей показали 415 кредитных организаций, убыток в размере 97 млрд рублей — 130 кредитных организаций», — отмечается в обзоре.

Активы банковского сектора с устранением влияния валютной переоценки снизились за месяц по действующим банкам на 0,8% до 84 трлн рублей на 1 февраля.

Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) увеличился на 0,9% до 42,6 трлн рублей. Объем корпоративного портфеля вырос на 1% до 30,3 трлн рублей, розничного — на 0,7% до 12,3 трлн.

«Оставаясь ниже среднего уровня 2016 года, объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю вырос за месяц на 5,6%. Такая динамика сформировалась главным образом за счет ограниченного круга операций некоторых крупных банков», — указано в материалах регулятора.

Удельный вес просроченной задолженности в корпоративном портфеле вырос в январе с 6,4% до 6,8%, в розничном — остался на уровне 7%.

Объем депозитов и средств на счетах организаций увеличился за месяц на 2,4% до 25,2 трлн рублей. При этом вклады населения снизились на 1,5% до 25,5 трлн рублей, «что объясняется главным образом сезонными факторами (на декабрь приходятся значительные выплаты компаний своим сотрудникам, а в январе — существенное расходование средств населением)».

«С марта 2017 года доля вкладов населения в пассивах банков превышает долю корпоративного фондирования, и на 1 февраля 2018 года на эти два источника приходится 30,3% и 30% соответственно. При этом доля валютных вкладов в совокупном их объеме выросла за месяц с 20,6% до 20,7%, а доля валюты в депозитах и средствах организаций на счетах — с 36,7% до 37,8%», — сообщили в ЦБ.