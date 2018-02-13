Спрос на состоявшемся во вторник, 13 февраля, аукционе по доразмещению четвертого выпуска купонных облигаций Банка России достиг почти 157,7 млрд рублей по номиналу (159,8 млрд по ценам заявок), а объем размещения был ограничен величиной предложения и составил чуть больше 151,6 млрд рублей по номиналу (153,7 млрд по ценам заявок). Такие данные приводятся на сайте ЦБ.

Общий объем четвертого выпуска КОБР (№ 4-04-22BR1-7 с погашением 14 марта 2018 года) равен 200 млрд рублей. На сегодняшнем аукционе были предложены облигации, оставшиеся неразмещенными по итогам трех аукционов, состоявшихся в декабре 2017 года. Таким образом, четвертый выпуск КОБР на данный момент размещен в полном объеме.

На сегодняшнем аукционе диапазон цен в заявках составлял 100—100,001% от номинала облигаций, средневзвешенная цена — 100%.

Кроме того, 13 февраля был проведен был аукцион по размещению шестого выпуска КОБР (№ 4-06-22BR1-7 с погашением 16 мая 2018 года). Объем спроса и, соответственно, размещения составил порядка 151,2 млрд рублей при предложенном объеме выпуска 400 млрд. Средневзвешенная цена размещения равнялась 100,0003% от номинала бумаг при ценах в заявках от 100% до 100,01%.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.

Первый выпуск КОБР был размещен 15 августа 2017 года в полном объеме — 150 млрд рублей. Спрос был выше — порядка 173,5 млрд по номиналу. Обязательства по данному выпуску были исполнены Центробанком 15 ноября 2017-го. Объем размещения второго выпуска (он был погашен 17 января 2018 года) по итогам аукционов, проведенных в октябре и ноябре, составил порядка 226,1 млрд рублей по номиналу при общем объеме предложения 500 млрд. По итогам проводившихся с ноября-2017 аукционов по размещению третьего выпуска КОБР совокупный объем размещенных бумаг выпуска составляет более 247,4 млрд рублей по номиналу, что примерно вдвое меньше объема предложения (500 млрд). Погашение бумаг третьего выпуска будет осуществлено в среду, 14 февраля. Пятый выпуск (с погашением 18 апреля 2018 года) по итогам аукционов января и февраля размещен в полном объеме — 300 млрд рублей.



На начало дня 13 февраля в банковском секторе был зафиксирован структурный профицит ликвидности в размере 3 трлн 341,2 млрд рублей.