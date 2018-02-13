Объем несанкционированных операций со счетов юридических лиц составил 1,57 млрд рублей по итогам 2017 года. Об этом заявил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев на X Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы».

Как уточнили в пресс-службе ЦБ, 1,57 млрд рублей — общий объем попыток несанкционированных операций, похищена была лишь половина этой суммы.



По данным, официально предоставляемым кредитными организациями в Банк России, объем несанкционированных операций с использованием платежных карт по итогам 2017 года составил порядка 0,96 млрд рублей, за 2016-й — примерно 1,08 млрд рублей.

Со счетов юрлиц в 2016 году было похищено порядка 1,9 млрд рублей, в 2015-м — примерно 3,8 млрд рублей.

Сычев также отметил, что в информационном обмене с «ФинЦЕРТом» ЦБ участвуют 425 кредитных организаций и 103 некредитные финансовые организации.

