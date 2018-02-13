По данным, официально предоставляемым кредитными организациями в Банк России, объем несанкционированных операций с использованием платежных карт по итогам 2017 года составил порядка 0,96 млрд рублей.
Объем несанкционированных операций со счетов юридических лиц составил 1,57 млрд рублей по итогам 2017 года. Об этом заявил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев на X Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы».
Как уточнили в пресс-службе ЦБ, 1,57 млрд рублей — общий объем попыток несанкционированных операций, похищена была лишь половина этой суммы.
По данным, официально предоставляемым кредитными организациями в Банк России, объем несанкционированных операций с использованием платежных карт по итогам 2017 года составил порядка 0,96 млрд рублей, за 2016-й — примерно 1,08 млрд рублей.
Со счетов юрлиц в 2016 году было похищено порядка 1,9 млрд рублей, в 2015-м — примерно 3,8 млрд рублей.
Сычев также отметил, что в информационном обмене с «ФинЦЕРТом» ЦБ участвуют 425 кредитных организаций и 103 некредитные финансовые организации.
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