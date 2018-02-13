Центральный банк сделает обмен информацией с FinCERT обязательным для всех банков. Об этом рассказали заместитель председателя Центробанка Дмитрий Скобелкин и замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев в кулуарах X Уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы».

«Это создание автоматизированной системы, которая позволит в режиме реального времени обмениваться информацией, что исключит временные лаги, которые по какой-то причине не успели нам что-то дать. Это будет обязательный, моментальный обмен», — рассказал Скобелкин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.