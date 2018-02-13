Мосгорсуд продлил до 18 мая арест бывшего вице-президента Пробизнесбанка Вячеслава Казанцева, а также менеджеров Оксаны Кравченко и Сергея Калачева, обвиняемых в хищении 2,4 млрд рублей у кредитной организации. Об этом сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Постановлением суда на этот же срок продлен домашний арест еще одного фигуранта дела Кирилла Артемова со всеми ранее установленными запретами и ограничениями», — добавила собеседница агентства.

По данным Генпрокуратуры РФ, хищения осуществлялись в период с сентября 2014 года по июль 2015 года путем выдачи юридическим лицам, подконтрольным сообщникам, заведомо невозвратных и не обеспеченных залоговым имуществом кредитов. Похищенные деньги под видом оплаты фиктивных сделок перечислялись на счета аффилированных злоумышленникам организаций. «Указанные лица действовали в составе организованной группы, в которую входили 15 человек. Среди фигурантов — сотрудники Пробизнесбанка и руководители других коммерческих организаций», — говорится в сообщении ведомства.

На имущество фигурантов дела стоимостью свыше 2,2 млрд рублей наложен арест, уточнили в Генпрокуратуре.



Данное уголовное дело было возвращено в прокуратуру для устранения недостатков по решению Останкинского суда Москвы. Решение вступило в законную силу. По словам адвоката, 5 февраля материалы были возвращены следователю.