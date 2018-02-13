«Промсвязькапитал» (Promsvyaz Capital B. V.) братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых на 29 января был владельцем 70,05% акций Промсвязьбанка , следует из опубликованных банком документов. До этого Промсвязькапитал владел 50,03% акций банка. Братьям могла перейти доля негосударственных пенсионных фондов (НПФ), владевших около 20% акций: из списка акционеров исчезли НПФ «Будущее», «Сафмар» и «Доверие», пишут «Ведомости».



Фонды продали свои пакеты на Московской бирже накануне санации Промсвязьбанка — конечным их приобретателем должен был стать банк, следует из его иска. Там указано, что 14 декабря «Промсвязькапитал» заключил с банком договор купли-продажи бумаг: банк приобретал 223 млрд своих акций за 16,5 млрд рублей — деньги пошли на расплату с пенсионными фондами. Промсвязьбанк перевел эти деньги на счет «Промсвязькапитала» в своем кипрском филиале, указано в иске.

Но акций, которые оплатил Промсвязьбанк, у него не оказалось: в списке акционеров на конец января банка нет. Хотя в иске сказано, что сделку по приобретению 20,02% своих акций банк все-таки совершил, а деньги утратил, поскольку такой пакет из-за списания капитала до 1 рубля теперь стоит всего 15 копеек.

Данные подготовлены на основании реестра акционеров Промсвязьбанка на 28 января, сообщил его представитель. Он не стал комментировать, почему у банка не оказалось 20% его акций и как они перешли к «Промсвязькапиталу».