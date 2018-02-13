Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил с инициативой ввести определенный лимит для приостановки операций по счетам бизнесменов.

По его мнению, проверять подозрительные операции на сумму до 5 млн рублей можно без блокировки счета. При этом в таком порядке предлагается проводить не более трех проверок в год, а после этого уже блокировать счета, сообщает «Современный предприниматель» .

«Это позволит снизить затраты банка на необходимые процедуры проверки и в целом увеличит достоверность данных, которые собирает банк, а для добросовестного предпринимателя значительно снизит временные и финансовые затраты на доказывание своей добросовестности», – прокомментировал Борис Титов.

По данным бизнес-объединений, только в 2017 году было приостановлено более 500 тыс. операций с банковскими счетами предпринимателей. При этом добросовестные клиенты несут огромные временные затраты на реабилитацию.