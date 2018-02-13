Более 240 кредитных организаций подверглись атакам вируса Cobalt Strike в 2017 году, всего прошло не менее 21 волны атак. Об этом рассказал заместитель председателя Центробанка Дмитрий Скобелкин на X Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы».

Успешных атак было одиннадцать. Восемь из одиннадцати организаций являлись участниками информационного обмена. Сумма хищений составила более 1 млрд 156 млн рублей.

«ФинЦЕРТ» направил индивидуальные предупреждения более чем 400 организациям (из них 240 — участники информационного обмена) с указанием конкретных электронных почтовых адресов организаций, на которые поступали электронные письма группы Cobalt.

