Банк «Возрождение» запустил сезонный депозит для корпоративных клиентов с доходностью 7% в рублях на основную сумму с ежемесячной выплатой процентов. Минимальная сумма депозита – 1 000 000 рублей, срок размещения – 365 дней.

Депозит предусматривает возможность досрочного изъятия всей суммы с 91 дня размещения без потери процентов.

«Сезонное предложение – еще один удобный и прозрачный инструмент инвестирования, который мы предлагаем нашим корпоративным клиентам. Оно объединяет в одном продукте возможность роста капитала и свободу досрочного использования всей суммы депозита без риска потерять доходность», – комментирует заместитель председателя правления Евгений Павлов.

Получить дополнительную информацию о депозите можно по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России) и в любом отделении банка «Возрождение».