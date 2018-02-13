Банк «Российский Капитал», 100% акций которого принадлежат АИЖК, предлагает юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой, новую услугу — интернет-эквайринг.

Благодаря интернет-эквайрингу покупатели получают возможность производить оплату онлайн в интернет-магазинах, а продавцы — круглосуточно принимать платежи, поясняют в «РосКапе». Банк предлагает расчеты по картам международных платежных систем Visa и Masterсard и российской платежной системы «Мир» .

Безопасность трансакций обеспечивается в рамках сертифицированного протокола 3D Secure в соответствии с международными стандартами Verified by Visa, Masterсard SecureCode и стандартом национальной платежной системы Mir Accept.



Расчеты по данной услуге осуществляются в рублях, услуга предоставляется в режиме 24/7 (24 часа в сутки, семь дней в неделю).

