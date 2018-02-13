Банк России создаст специализированный департамент информационной безопасности, который возьмет функции отраслевого центра. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин на X Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы».

«На днях руководством Банка России было принято решение о создании специализированного подразделения — департамента информационной безопасности Банка России, который и возьмет функции отраслевого центра. Также будет создан центр компетенции по информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере», — рассказал он в ходе выступления.

Основными задачами центра компетенции станут организация и координация работ по совершенствованию форм и методов взаимодействия финансовых организаций по вопросам обеспечения информационной безопасности и повышения их готовности к противостоянию информационным угрозам.