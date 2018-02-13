Победителем дополнительного конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Сибирского Банка Реконструкции и Развития (СБРР, Тюмень), в том числе индивидуальным предпринимателям, стал Сбербанк . Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

В агентстве уточняют, что Сбербанк выплатит возмещение вкладчикам СБРР, проживающим в городе Шумерля (Чувашская Республика).

Как сообщалось, агентом АСВ по расчетам с клиентами СБРР также стал Запсибкомбанк . Он будет осуществлять выплаты вкладчикам, проживающим в Тюмени, Тобольске (Тюменская область), Нижневартовске, Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся 19 февраля 2018 года. Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 18 февраля на сайте АСВ, а также 20 февраля в газете «Тюменские известия» и 21 февраля в газете «Аргументы и факты — Чувашия».



Сибирский Банк Реконструкции и Развития лишился лицензии 6 февраля текущего года. Согласно сообщению ЦБ, резкое ухудшение финансового положения банка произошло в связи с осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств.

