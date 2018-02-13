Агентство по страхованию вкладов 13 февраля направило в Арбитражный суд Калмыкии заявление о привлечении трех контролирующих лиц Кредитбанка к субсидиарной ответственности в общем размере 617,151 млн рублей. Об этом сообщили в АСВ, уточнив, что размер ответственности рассчитан исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов финучреждения.

Кредитбанк лишился лицензии 16 октября 2014 года. В феврале 2015-го калмыцкий банк был признан банкротом, конкурсным управляющим было назначено АСВ.

Ответчиками по иску в сообщении агентства указаны Суровцев А. Б., Чилингаров Э. Г. и Мазманян Р. Р. Как установил конкурсный управляющий, контролирующими лицами принимались решения о предоставлении банком кредитов техническим юридическим лицам в отсутствие ликвидного обеспечения, а также об оформлении технического кредита на физическое лицо. Кроме того, руководителем банка не предпринимались предусмотренные федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» меры по предупреждению банкротства банка.

В результате действий (бездействия) контролирующих лиц произошло существенное ухудшение финансового положения банка и его банкротство, что сделало невозможным удовлетворение в полном объеме требований кредиторов в ходе конкурсного производства. «Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности», — подчеркивают в АСВ.

Напомним, председатель правления Кредитбанка Эдуард Чилингаров и семья руководителя московского филиала Антона Суровцева входили в число основных бенефициаров кредитной организации. Рубен Мазманян был членом совета директоров.

В мае 2017 года сообщалось о направлении в суд уголовного дела о хищении средств Кредитбанка и Тайм Банка. Одним из фигурантов был назван Антон Суровцев. По версии следствия, глава Кредитбанка Эдуард Чилингаров создал организованную группу, в которую вовлек Суровцева и других лиц. В 2011—2014 годах злоумышленники совершили растрату денежных средств Кредитбанка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов 20 юридическим лицам, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности и оформленным на подставных лиц. Кредитной организации был причинен ущерб на общую сумму 634,5 млн рублей. Аналогичным способом Чилингаров, являясь фактическим собственником Тайм Банка, в 2015 году совместно с рядом других лиц совершил хищение денежных средств Тайм Банка, ущерб которого из-за невозвратных кредитов составил 262 млн рублей.



Скрывшийся от следствия Чилингаров был объявлен в международный розыск.

