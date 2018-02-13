Агентство по страхованию вкладов с 14 февраля 2018 года начинает расчеты с вкладчиками столичного ПартнерКапиталБанка. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств ПартнерКапиталБанка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 231 млн рублей могут обратиться порядка 280 вкладчиков.

В период до 14 февраля 2019 года прием заявлений на выплату возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются через Россельхозбанк. Перечень доступных для получения выплат подразделений банка-агента опубликован на сайте АСВ.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая (включая проценты), но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии.



Лицензия у ПартнерКапиталБанка была отозвана 2 февраля 2018 года.