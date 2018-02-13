Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оспаривает в основном три вида сомнительных сделок разорившихся банков, говорится в сообщении АСВ.



В первую очередь это сделки, направленные на незаконное увеличение реестра требований кредиторов банков. «Ярким примером может служить попытка включения в реестр фиктивных или псевдовкладов, как мы наблюдали в Мастер-Банке, банке «Экспресс» и Трансэнергобанке, а также предъявление требований из фиктивных договоров, неучтенных векселей, гарантий и прочего. Оспаривание таких обязательств позволило агентству не увеличивать требования к банкам на десятки миллиардов рублей», — отметили в АСВ.

Кроме того, оспариваются так называемые подозрительные сделки: нерыночные сделки и сделки без оплаты. «Например, за неделю до отзыва лицензии банк «Западный» реализовал принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество стоимостью более 800 млн рублей без фактической оплаты. В дальнейшем, в результате последовательного заключения еще трех договоров купли-продажи данного имущества, право собственности перерегистрировано на физическое лицо. Сделки были оспорены, имущество, выведенное по цепочке на якобы добросовестного приобретателя, возвращено в банк», — говорится в релизе.

Третья категория оспариваемых сделок — сделки по предпочтительному удовлетворению требований отдельных кредиторов. «Речь идет об операциях, совершенных банком при отсутствии у него денежных средств, достаточных для удовлетворения всех кредиторов, в пользу отдельных кредиторов, как физических так и юридических лиц, возможно обладающих инсайдерской информацией, получающих свои средства в полном объеме. Это могут быть операции по снятию денег из кассы или перечислению в другой банк, сделки по предоставлению банковского имущества в залог отдельным кредиторам», — пояснили в АСВ.



При этом агентство не оспаривает операции небольшого размера, до 1 млн рублей, а также операции вкладчиков, если их сумма меньше суммы страхового возмещения (1,4 млн рублей). Не оспариваются и операции физлиц, если прогноз удовлетворения первой очереди стремится к 100%, добавили в АСВ.



«Важно понимать, что агентство, оспаривая сомнительные сделки, в том числе сделки по предпочтительному удовлетворению требований отдельных кредиторов, во-первых, исполняет закон, который трактует эту деятельность как обязанность конкурсного управляющего, невыполнение которой влечет риски предъявления к нему исков о компенсации ущерба, причиненного незаконным бездействием. И нужно сказать, что такие иски кредиторы уже заявляли неоднократно», — заключили в АСВ.