Арбитражный суд Москвы отложил на 19 марта рассмотрение обоснованности заявления Банка России, который требует признать банкротом банк «Югра», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.



Как пояснил судья Евгений Кравченко, заседание откладывается, поскольку материалы дела находятся в суде кассационной инстанции.

Из карточки дела следует, что московское ООО «ЧОО «Регион» подало в арбитражный суд Московского округа кассационную жалобу на определение арбитража Москвы о возбуждении дела о банкротстве по заявлению ЦБ. Жалоба поступила в окружной суд 12 января, пока она оставлена без движения.

Ранее «Регион» пытался отменить возбуждение дела о банкротстве в апелляционной инстанции, но Девятый арбитражный апелляционный суд вернул жалобу без рассмотрения как поданную лицом, не имеющим права на обжалование судебного акта в порядке апелляционного производства. Как установил апелляционный суд, в жалобе ООО «ЧОО «Регион» говорится, что оно является контрагентом банка «Югра». При этом суд отметил, что компания не имеет ни статуса лица, участвующего в деле о банкротстве, ни статуса участвующего в процессе о банкротстве.

Заявление ЦБ о признании кредитной организации банкротом поступило в арбитраж 7 августа. Страховой случай с «Югрой», у которой регулятор с 28 июля отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки российской банковской системы. АСВ оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам «Югры» в 169,2 млрд рублей.

ЦБ в качестве основных причин отзыва лицензии назвал финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила порядка 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение банком введенных в отношении него ограничений. ЦБ сообщал, что разница между активами и обязательствами банка «Югра» по состоянию на 8 сентября составила 86,1 млрд рублей.