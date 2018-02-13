В Госдуму внесены поправки к закону «Об информации», предлагающие ограничивать доступ к объектам авторских и смежных прав, распространяемым без разрешения через магазины приложений мобильных устройств.

Соответственно им, провайдеры хостинга «или иные лица, обеспечивающие размещение приложений», должны будут блокировать приложения с незаконно размещенным контентом по заявлению правообладателя. Удалить спорную информацию владелец приложения обязан через 24 часа после получения заявления, иначе оно будет заблокировано в России, сообщает «Коммерсант» .

Также, закон дополняется терминами «программное приложение» и «владелец программного приложения», чтобы устранить правовую неопределенность в толковании термина «информационный ресурс», следует из пояснительной записки к проекту.

По мнению экспертов, законопроект выглядит «сырым».

Как поясняет омбудсмен по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов, введение термина «владелец программного приложения» бессмысленно. «Можно провести аналогию: если кто-то совершит ограбление и скроется за рулем автомобиля, то правоохранительные органы, следуя логике этого законопроекта, должны будут не найти преступника, а прийти к производителю авто и уже ему вменять в вину происшедшее»,— рассуждает он.

Кроме того, в документе прописана процедура, согласно которой «владелец приложения» может отбиться от требований правообладателя, лишь показав тому некие доказательства, которые вполне могут быть нарисованы, например, в Photoshop.

Глава аналитического отдела Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян считает, что авторы документа верно указывают в пояснительной записке на различные подходы в толковании термина «информационный ресурс». Проблема в том, что законопроект только «увеличивает энтропию», вводя новые несовместимые определения. Из-за этого предлагаемое решение не выглядит рабочим и отрицательно повлияет на общее качество законодательства.