«Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги» выяснили, что россияне подарят на День святого Валентина, а также сколько тратят на сайтах знакомств те, кто еще только ищет свою вторую половину.

В исследовании учитывались покупки на «Яндекс.Маркете» в этом феврале, а также платежи через «Яндекс.Кассу» с января 2017 года по январь 2018 года.

Так, на «Яндекс.Маркете» заметный рост спроса на подарки наблюдается с начала февраля. Активнее всего люди заказывают своим вторым половинам подарочные наборы, сертификаты, кружки, ручки, косметику, шоколад, футболки, чай, наборы для пикника, мобильные телефоны.



Больше всего в среднем за раз люди тратят на мобильные телефоны — 24,5 тыс. рублей, на наборы для пикника — 6 250 рублей, на ручки — 5 100 рублей. А самые недорогие подарки — кружки, чай и шоколад: средний чек за них — 500, 690 и 880 рублей соответственно.

Пики интереса покупателей к подаркам пришлись на 6 и 8 февраля. В эти дни их искали в 1,7 раза чаще, чем в начале месяца. Перед Днем святого Валентина женщины ищут подарки гораздо активнее мужчин: среди всех пользователей, которые интересовались такими товарами, женщин было 75%.

При этом мужчины тратят на подарки больше, чем женщины: 3 400 рублей в среднем за раз против 2 100 рублей. Больше всего мужчины расходуют на мобильные телефоны (средний чек — 21 700 рублей) и ручки (9 700 рублей), а женщины — на наборы для пикника (5 500 рублей).

Согласно данным «Яндекс.Кассы», за год траты россиян на сайтах знакомств в целом выросли на треть. На одного посетителя таких сайтов в год приходится в среднем 4,2 платежа. Годом ранее эта цифра была меньше — 2,5 платежа. На таких площадках пользователи обычно тратят деньги на платную подписку, VIP-статусы, размещение в топе, продвижение анкет, комплименты, подарки и режим «невидимка». В минувшем январе средний платеж на сайтах знакомств и сервисах быстрых свиданий составил 720 рублей, а в январе 2017 года — 580 рублей.



Больше всего на сайтах знакомств тратят в среднем за раз жители Северо-Западного региона — 829 рублей. Средний чек жителей Центрального округа — 806 рублей, Приволжского — 663 рубля, Сибирского — 610 рублей, Южного — 560 рублей, Уральского — 558 рублей. Меньше всех в среднем за раз расходуют на онлайн-знакомства пользователи из Дальневосточного региона — 374 рубля.