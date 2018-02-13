Впереди очередные размещения ОФЗ, а затем и наступит налоговый период, сообщает Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер». На российском рынке сохраняется спокойствие, так как по сравнению с развитыми странами он остается одним из наименее оцененных. Рубль может продолжить свое укрепление на ожиданиях аукционов ОФЗ.

Определенную поддержку рублю в ближайшие дни может оказать начало очередного налогового периода в РФ, однако слишком сильно на нее полагаться все-таки не стоит, комментирует Анна Бодрова, старший аналитик Альпари. До сих пор не сформировалась направленная динамика на сырьевом рынке, что делает колебания российской валюты ограниченными.

«Пока доллар США не вернулся выше 58,10 руб., его будет «тянуть» к области поддержки в границах 57,50-57,60 руб. Сегодняшний торговый день для пары доллар/рубль завершится в пределах 57,60-58,00 руб. за «американца», а для пары евро/рубль – в диапазоне 71,10-71,85 руб.», - прогнозирует аналитик.