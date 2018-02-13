На валютной секции Московской биржи мы ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению к рублю, комментирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

По его словам, «медведям» в начале торгов удастся удержать пару USD/RUB в районе 57,8 рубля, не позволив ей отыграть потери предыдущего дня. Однако в дальнейшем покупки в долларе могут возобладать за счет углубления коррекции в ценах на нефть. Это позволит американской валюте к концу сессии сделать уверенный шаг к отметке 58 рублей.

«Пара доллар/рубль во вторник начнет постепенно разворачиваться вниз, а вот в паре евро/рубль борьба за рост продолжится. К сожалению, рост евро усилит падение рубля к этой валюте. Раскорреляция между двумя активами усилится. Таким образом, торги по паре доллар/рубль пройдут в диапазоне 57,3-58,9 руб., по паре евро/рубль – в коридоре 70,5-71 руб.», - рассуждает Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари.

«Если в краткосрочной перспективе доллар продолжит находиться под небольшим давлением на международном рынке форекс, а нефть будет как минимум удерживаться на плаву, доллар/рубль может развить технический откат от максимумов в направлении уровня 57,50 руб.», - прогнозирует Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX.

Рубль будет и далее оставаться сильным на волне необходимости стабилизации его курса перед выборами президента России, заявляет Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital.