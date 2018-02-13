«Банк года» — ежегодная профессиональная премия, учрежденная информационным порталом Banki.ru в 2007 году. Цели премии: определить лучшие организации финансового рынка России по итогам календарного года, предоставить клиентам достоверную и непредвзятую информацию для выбора надежного партнера среди компаний, а бизнесу — ориентиры для дальнейшего развития. Всего названы победители в 23 номинациях.

Алексей Чухлов, и.о. главного управляющего директора Альфа-Банка, получая награду, сказал: «Я хочу поблагодарить портал Банки.ру и коллег по цеху за то, что наш банк получил столь высокую оценку в номинации. Спасибо 15 миллионам клиентов «Альфы» – вы наша главная ценность, ради вас мы приходим на работу, ради вас мы делаем наши решения проще, эффективнее, быстрее. Мы всегда стараемся быть лучшими и сегодняшняя награда – доказательство нашей совместной работы - мы чемпионы вместе! И, конечно же, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Этот год Чемпионата мира по футболу в России, а Альфа-Банк его официальный спонсор. В 2018 году лицом лучшего банка будет лучший в мире футболист – Лионель Месси. И мы будем удивлять вас в этом году как никогда, чтобы вы все были нашими клиентами всегда!»

«Дорогие друзья, любимые клиенты, портал Банки.ру! Огромное спасибо, что так высоко оценили нашу работу в 2017 году. Главный актив «Альфы» – это самые талантливые и не равнодушные сотрудники, которые каждый день приходят на работу с улыбкой. Наши инновационные технологии и продукты. И, конечно, наши клиенты. Это и есть залог успеха Альфа-Банка», - прокомментировал руководитель Блока «Розничный бизнес» Майкл Тач. - Еще раз хочу поблагодарить за эту награду – она дает нам драйва добиваться еще большего успеха. И не забывайте оформлять карты Альфа-Банка и FIFA - приходите болеть за команду России на Чемпионате Мира по футболу. Увидимся на самом зрелищном спортивном мероприятии года!»

Вручая награду Алексею Чухлову и Майклу Тачу, генеральный директор холдинга «Банки.ру» Динара Юнусова отметила, что в непростой ситуации на рынке мы не только доказали устойчивость своего бизнеса, но и смогли увеличить чистую прибыль в десять раз по сравнению с предыдущим годом.