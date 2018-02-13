Доля государства в банковском секторе выросла. Такую тенденцию отмечает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство, рассказал на конференции «Основные макротренды» руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук.

«Доля государства в банковской системе выросла с 61% до 70% с начала 2016 года», — пояснил эксперт. По его словам, в топ-пятерке уже нет ни одного частного банка, в топ-10 их всего три, включая одну иностранную «дочку».

Лукашук указал на существующие риски затягивания приватизации санированных банков, так как до сих пор не было ни одного такого примера.



«В российском финансовом секторе нет ни одного прецедента полноценной приватизации финансового института. Этого еще никто в России не сделал. Эта задача очень сложная. Она будет решаться, вероятно, в санкционном поле в условиях достаточно слабой экономики, а эффективных предпосылок для того, что это будет быстро, мы не видим», — заявил Лукашук.

