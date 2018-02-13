Создание банка «плохих» долгов пошло бы на пользу российской банковской системе. Об этом на конференции «Основные макротренды: процентный риск вместо валютного, санкции, регуляторные факторы, рост аппетита к риску» заявил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. По его мнению, это надо было сделать еще десять лет назад.



«Государство опоздало с этим лет на десять, это нужно было делать еще в 2009 году. 2009-й с точки зрения восстановления экономики и банковского сектора был достаточно резким. Показалось, что все уже хорошо и дальше будет так же. А на самом деле мы пришли к затянувшемуся структурному кризису. Большая часть корпоративных заемщиков чувствует себя хуже. Все заемщики, которые вышли в категорию проблемных, их финансовое положение не восстанавливается, а делается только хуже», — отметил Лукашук.

По его словам, кредиты, выданные таким заемщикам, продолжают оставаться на балансах банков. Кредитные организации вынуждены тратить операционные расходы на работу с этими проблемными задолженностями.

«В прошлом году мы заметили сдвиг. Крупные институты направили существенную долю средств на работу с проблемкой, потому что, даже если ты устанавливаешь 3—4% от номинальной стоимости, ты уже зарабатываешь, твой риск уже зарезервирован», — добавил Лукашук.

По его словам, динамика так называемых безнадежных активов не радует: цифры выросли с 1,6 трлн рублей на 2014 год до 3,8 трлн рублей на текущий момент. Почти все эти безнадежные ссуды зарезервированы, подчеркнул он. При этом препятствий для передачи этих зарезервированных ссуд с баланса банка на баланс специальной кредитной организации, по словам эксперта, не существует.

«Это удивительно, но в России до сих пор нет единого крупного инфраструктурного инструмента для работы с проблемной задолженностью. В основном это работа по агентской схеме. Того фонда, который мог бы в деньгах абсорбировать эту проблемную задолженность, нет», — пояснил Лукашук.

При этом в агентстве видят больше плюсов от создания такого фонда. «Это может снизить операционные затраты банков на работу с такими активами, с одной стороны. С другой стороны, когда ты работаешь с большим пулом на системное уровне, рекавери выше», — сказал Лукашук, добавив, что это, в частности, показывает практика Ирландии.