Кредиторы обанкротившихся банков Татарстана 17 февраля выйдут на первый в этом году митинг.

Как сообщает TatCenter , митингующие будут требовать выкупа Республиканским фондом поддержки требований всех кредиторов до 2019 года, полномасштабного, активного расследования по Татфондбанку «с целью поиска украденных денег и возврата их пострадавшим вкладчикам» и возбуждения отдельного уголовного дела по ИнтехБанку.

Кроме того, кредиторы просят главу СКР Александра Бастрыкина взять на личный контроль расследование уголовных дел в отношении причастных к банкротству банков лиц.