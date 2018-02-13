Акцию согласовал исполком Казани. Митинг пройдет в парке им. Петрова с 11.00 до 14.00.
Кредиторы обанкротившихся банков Татарстана 17 февраля выйдут на первый в этом году митинг.
Как сообщает TatCenter, митингующие будут требовать выкупа Республиканским фондом поддержки требований всех кредиторов до 2019 года, полномасштабного, активного расследования по Татфондбанку «с целью поиска украденных денег и возврата их пострадавшим вкладчикам» и возбуждения отдельного уголовного дела по ИнтехБанку.
Кроме того, кредиторы просят главу СКР Александра Бастрыкина взять на личный контроль расследование уголовных дел в отношении причастных к банкротству банков лиц.
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