Национальное налоговое агентство Японии обязало криптовалютных инвесторов платить налог на прибыль в размере от 15% до 55%. Максимальная ставка применяется к тем лицам, чей годовой доход превышает $365 тысяч (40 тысяч иен). Налог на прибыль от операций с криптовалютами выше, чем 20 процентный налог, взимаемый с прибыли от операций с акциями и иностранными валютами.

Если ранее доходы от транзакций с криптовалютами считались «прочими доходами», то в этом году они включены в список обязательных подлежащих раскрытию в налоговых декларациях, которые необходимо заполнить в период с 16 февраля по 15 марта, сообщает Anycoin .