Министерство финансов разместит депозит в ВЭБе по льготной ставке в первом полугодии 2018 года, заявил журналистам первый зампред ВЭБа Николай Цехомский, сообщает RNS .

«Действительно мы обсуждали это с Минфином. Деньги известно куда (направляются. — Прим. ред.): либо на рефинансирование тех долгов, которые выходят, либо на новые проекты... В течение года, мы не думаем, что это одноразовое событие будет», — сказал Цехомский.

Он добавил, что размещение части депозита возможно в первом полугодии 2018 года.

В конце декабря министр финансов Антон Силуанов говорил журналистам, что ведомство разместит в ВЭБе депозит на сумму до 200 млрд рублей. По словам Силуанова, ставка по депозиту будет «приемлемой».

«В целом мы договорились, что будем размещать на год с последующей пролонгацией при необходимости», — подвел итог Силуанов, не уточнив, когда будет размещен депозит.