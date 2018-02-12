В 2018 году Китай намерен стандартизировать меры по регулированию криптовалютного рынка в стране, заявили представители NIFA.

NIFA - Китайская национальная ассоциация по финансовой деятельности в интернете осуществляет надзор за проектами, работающими с новыми видами платежей в интернете, в том числе с криптовалютами, являясь при этом саморегулируемой организацией, а не действующим правительственным регулятором.

Как сообщают в ведомстве, специализированные проекты по мониторингу в 2017 включали выдачу предупреждений в отношении виртуальных валют, ICO, а также «замаскированных» ICO.

«2018 станет ключевым годом для ассоциации, стремящейся нормализовать и стандартизировать существующие меры, применяемые в рамках этих проектов», - цитирует ForkLog сообщение NIFA.