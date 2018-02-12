Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов анонсировал выход в Крым новых российских банков среднего звена, передает РИА Новости.

«Сегодня мы работаем с целым рядом банков, особенно среднего уровня, которые правильно оценивают свои риски по долларовым международным операциям, но все-таки придут и откроют свои представительства и будут полномасштабно работать в Республике Крым и Севастополе», — сказал Титов журналистам.

При этом омбудсмен подчеркнул, что выход на полуостров крупных банков связан с их политикой и оцениванием возможных рисков.