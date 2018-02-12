Московский городской суд признал законным решение о наложении ареста на счета экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, осужденной на 8,5 года колонии общего режима за хищение 113,5 млрд рублей, и ее родного брата Георгия Беджамова в одном из банков Лихтенштейна, сообщил РАПСИ источник в суде.

Согласно постановлению Тверского суда Москвы, под обеспечительными мерами оказались восемь банковских счетов находящегося в международном розыске Беджамова и один счет Маркус. Решение вступило в законную силу.

Ранее Хамовнический суд Москвы признал Маркус и Екатерину Глушакову, занимавшую пост вице-президента Внешпромбанка, виновными в мошенничестве и присвоении денежных средств в особо крупном размере и назначил им наказание в виде девяти и четырех лет колонии общего режима соответственно. Мосгорсуд в апелляции уменьшил срок наказания Маркус до 8,5 года лишения свободы, оставив приговор в отношении Глушаковой без изменений.

Согласно приговору, решение по иску потерпевшей стороны (Внешпромбанка) в лице Агентства по страхованию вкладов к осужденным на сумму 113,526 млрд рублей будет принято по итогам гражданского судопроизводства.

Дело слушалось в особом порядке в связи с признанием подсудимыми своей вины в инкриминируемых деяниях.

Судом и следствием установлено, что Маркус совместно со своим братом и фактическим руководителем банка Беджамовым создала организованную преступную группу, в которую были вовлечены вице-президент — директор департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакова и неустановленные лица, в целях осуществления систематического хищения денежных средств Внешпромбанка.



В период с мая 2009 года по декабрь 2015 года сообщники путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, похитили порядка 114 млрд рублей.