PSA Bank представляет специальное кредитное предложение на новый PEUGEOT 5008, старт продаж которого состоялся 12 февраля 2018 года.

Новый семиместный кроссовер PEUGEOT 5008 сочетает в себе оригинальный и стильный дизайн и просторный салон, организованный по уникальной концепции PEUGEOT i-Cockpit, а также передовые технологии и системы активной безопасности. Модель обеспечит своих владельцев максимальным комфортом с помощью системы многоточечного массажа. А широкий арсенал электронных помощников позволит не отвлекаться на разнообразные мелочи и получать удовольствие от каждой поездки. Стартовая цена нового PEUGEOT 5008 в комплектации Active составляет 1 899 000 рублей.

В связи с выходом новой модели на рынок PSA Bank (ПСА Банк, ООО «Банк ПСА Финанс РУС», лицензия № 3481) выпустил предложение «Специальный кредит», благодаря которому PEUGEOT 5008 можно приобрести на максимально выгодных условиях по ставке от 7,9% на 1 год при первоначальном взносе от 50% до 70%. Оформление кредита на срок 24 месяца и более возможно c более низким первоначальным взносом - от 30% до 70%, ставка по кредиту составит 8,9% на два года, 11,9% на 3 года, и 12,9% на 4 года, ставка 13,9% на 5 лет. Сумма кредита от 50 тысяч рублей до 5 000 000 рублей. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО или иных программ страхования, где сумма страховой премии зависит от выбранной программы и суммы кредита. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Оформление КАСКО обязательно. Аннуитетные платежи по кредиту производятся один раз в месяц.

В рамках концепции трех видов кредитов возможны и такие варианты кредитования нового PEUGEOT 5008, как кредит с минимальным первоначальным взносом и кредит с остаточным платежом.

В рамках кредита с фиксированным остаточным платежом для покупателей нового PEUGEOT 5008 устанавливается минимально возможный среди продуктов Банка размер ежемесячного платежа. По окончанию действия первого срока кредита клиент PSA Bank может приобрести новый автомобиль, оплатив оставшуюся сумму либо из собственных средств, либо из средств, полученных от реализации своего автомобиля. При желании продолжить использование автомобиля можно продлить ежемесячные выплаты по кредиту на прежних условиях на второй период или же погасить сумму остаточного платежа.

«Российский автомобильный рынок нацелился на дальнейшее развитие и потребительский спрос стабильно оживает. Тем не менее, потребители все еще довольно осторожно относятся к крупным покупкам, и мы должны предоставить им наиболее выгодные предложения. Благодаря этому, клиенты брендов группы PSA могут приобрести автомобиль на прозрачных и удобных условиях кредитования, рассчитанных на все категории граждан. Кроме того, наши гости получают быстрое и легкое оформление займа, профессионализм сотрудников и соответствие строгим стандартам качества группы PSA», – прокомментировал Эндрю Нортон, Директор департамента по развитию бизнеса ООО «Банк ПСА Финанс РУС».