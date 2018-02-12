Итальянская криптовалютная биржа BitGrail, которая несколько недель была закрыта, сообщила об осуществленных «неавторизованных транзакциях» с 17 млн XRB (Nano/RaiBlocks) на общую сумму $170 млн. Руководство компании обратилось в правоохранительные органы для выяснения подробностей случившегося, а также признало биржу банкротом.

В настоящее время все торговые операции на бирже приостановлены.

Другие валюты, которые находились на счетах биржи, не пострадали, однако в целях безопасности ввод и вывод средств заморожены. На данный момент биржа не сообщила, как именно планирует компенсировать потери инвесторов, пообещав сделать новые объявления в ближайшее время.

Проблемы с выведением токенов Nano появились несколько дней назад. BitGrail сообщила о временной приостановке вывода активов в Nano без уточнения, с чем связано это решение. При этом в блоге владельца биржи сообщалось, что приостановка связана с техработами по переводу активов с холодного кошелька на горячий.

Оператор и владелец биржи Франческо Фирано считает, что произошел взлом, но в криптосообществе обсуждается версия о том, что таким образом он мог вывести средства из скам-проекта.

Команда проекта Nano утверждает, что в реестре на ее стороне не зафиксировано каких-либо проблем, то есть сложности, о которых заявили BitGrail, могут быть связаны именно с ПО биржи. При этом Фирано поставил представителей Nano в известность о пропаже средств и предложил внести изменения в реестр, чтобы покрыть потерю. Кроме того, они считают, что средства могли пропасть еще некоторое время назад, однако известно об этом стало только 8 февраля.